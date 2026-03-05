Huawei bringt zwei innovative Glasfaser-Sensorlösungen auf den Markt, um Intelligenz in Branchen wie Bergbau und Öl & Gas zu ermöglichen

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 stellte Huawei zwei innovative Lösungen vor, die auf intelligenten Glasfaser-Sensortechnologien basieren. Die Fasersensorik für die Zustandsvorhersage von Förderbandrollen ist für Branchen wie Bergbau, Logistik, Hüttenwesen, Energieerzeugung und Baustoffe konzipiert, die auf Förderbänder angewiesen sind. Die Fasersensorik für die Verfolgung von Molchen in Rohrleitungen zielt auf Inspektionsszenarien für Öl- und Gaspipelines ab, ermöglicht intelligente Inspektionen und steigert die Effizienz.

In Branchen wie Bergbau, Logistik, Hüttenwesen, Energieerzeugung und Baustoffindustrie dienen Förderbänder als „Arterien" für den Materialtransport, wobei die Rollen als wichtige „Gelenke" fungieren. Ein Ausfall einer Rolle kann zu einer Fehlausrichtung des Bandes, zu Brüchen, zu reibungsbedingten Verbrennungen und anderen Unfällen führen, was erhebliche wirtschaftliche Verluste zur Folge hat und sogar die Sicherheit der Arbeiter gefährdet.

Herkömmliche Inspektionsmethoden basieren auf manuellem Abhören entlang der Förderbandlinien, was ineffizient, schwierig durchzuführen und anfällig für Fehlalarme ist. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Huawei die Lösung „Fiber Sensing for Conveyor Idler Health Prediction" auf den Markt gebracht, mit der abnormale Geräusche an Förderbandrollen erkannt werden können. Mithilfe innovativer Algorithmen identifiziert und reproduziert die Lösung effektiv abnormale Geräusche und erreicht eine Fehlalarmquote von weniger als 1 % und eine Genauigkeitsrate von über 90 %. Sie liefert zeitnahe und genaue Alarme und hilft Kunden so, die Kosten für manuelle Inspektionen zu senken, die Effizienz der Fehlerbehebung zu verbessern und Unfälle zu vermeiden.

Glasfasersensorik für die Verfolgung von Molchen

In der Öl- und Gasindustrie werden alle ein bis drei Monate Pipeline-Molche zur Reinigung von Rohrleitungen eingesetzt. Traditionell basiert die Verfolgung von Pipeline-Molchen auf manueller Überwachung an festen Punkten, aber der Weg des Molchs ist nicht sichtbar. Sobald der Pipeline-Molch stecken bleibt, dauert es mehrere Stunden, um die Blockade zu lokalisieren, was zu enormen wirtschaftlichen Verlusten führt.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat Huawei die Lösung „Fiber Sensing for Pipeline Pig Tracking" auf den Markt gebracht. Basierend auf der verteilten Fasersensorik-Technologie kann die Lösung Pipeline-Molch-Signale identifizieren und den Laufweg des Molchs in Echtzeit erkennen. Wenn ein Pipeline-Molch stecken bleibt, wird der Alarm schnell gemeldet. Die Zeit für die Fehlerlokalisierung wird von Stunden auf Minuten verkürzt.

Durch die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zur tiefen Integration in Branchenszenarien erweitert Huawei die Anwendung intelligenter faseroptischer Sensorlösungen, hilft Branchen bei der Bewältigung betrieblicher Herausforderungen und beschleunigt den Beginn einer neuen Ära der intelligenten Inspektion.

