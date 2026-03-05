Crash-Angst & FOMO: Buy the dip oder sell the rip?

Besonders in Paris, London und Frankfurt ging es abwärts. Denn: teurere Energiekosten sind Gift für die europäische Wirtschaft, die von Importen abhängig ist. Folgerichtig wird diskutiert, ob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen überhaupt senken sollte.

Die Märkte atmen erstmal durch. Während am Montag die Nachricht über den Iran-Krieg erst einmal verdaut werden musste, rauscheten die großen Indizies am Dienstag in den Keller.

Auch in den USA sind weitere Zinssenkungen zumindest diskutabel. Und mit Kevin Warsh hat man einen Kandidaten für den Vorsitz, der die Bilanzsumme der Federal Reserve (Fed) mutmaßlich schlank halten will. Das würde dem KI-Trade zusätzlich das Fahrwasser nehmen.

Seit Donnerstag erleben wir aber wieder so etwas wie eine kleine Aufholjagd. Die großen Indizies erholen sich, der DAX kommt wieder über die 24.000 Punkte.

Wie sollte man jetzt verfahren? Buy the dip oder den Anstieg gleich wieder verkaufen, nach dem Motto: sell the rip?

Was sollten Anleger jetzt tun? Hört in unseren Podcast rein und erfahrt, wie ihr eure Positionen richtig absichern könnt!

