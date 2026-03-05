Goldpreis stürzt ab: -1,09 % auf 5.085,37 USD.

-1,09 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,35 % 1 Monat +3,67 % 3 Monate +21,97 % 1 Jahr +76,38 %

Deutlicher Rückgang beim Goldpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 5.085,37. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.678,40USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.085,37USD ein Wert von 30.299,0USD geworden – ein Gewinn von +202,99 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Gold wird oft als Inflationsschutz gesehen; steigende Inflation könnte die Nachfrage stützen. Steuerliche Vorteile bei Erträgen werden genannt. Relevante Kursinfo: Verkauf an Hausbank mit ca. 2,8% Abschlag zum aktuellen Kurs. Einige Nutzer erwarten Erholung, andere bleiben skeptisch. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht konkret angegeben.