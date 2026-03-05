Goldpreis
Goldpreis stürzt ab -1,09 % auf 5.085,37 USD
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,35 %
|1 Monat
|+3,67 %
|3 Monate
|+21,97 %
|1 Jahr
|+76,38 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.678,40USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.085,37USD ein Wert von 30.299,0USD geworden – ein Gewinn von +202,99 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Gold wird oft als Inflationsschutz gesehen; steigende Inflation könnte die Nachfrage stützen. Steuerliche Vorteile bei Erträgen werden genannt. Relevante Kursinfo: Verkauf an Hausbank mit ca. 2,8% Abschlag zum aktuellen Kurs. Einige Nutzer erwarten Erholung, andere bleiben skeptisch. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht konkret angegeben.
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,10EUR
|-0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|140,56EUR
|-0,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|290,64EUR
|-0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|431,04EUR
|-0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,34EUR
|-1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|666,40EUR
|0,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|419,28EUR
|-0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,38EUR
|-0,43 %
|Long
|1
|0,00
|141,51EUR
|-0,40 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,631EUR
|+2,04 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.