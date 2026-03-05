Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia

wallstreetONLINE-Forum: Vonovia-Sentiment gemischt. Technischer Druck, Gegenbewegung um 27–28 € möglich; kein klares Trendsignal. Fundamentale Diskussionen: Schuldenabbau/Nettoschulden-EBITDA verbessert, stabileres Zinsumfeld, 2026er OCF-Ausblick und Dividende (~1,22 €). Kurzfristig unsicher, langfristig abhängig von Zinsentwicklung und Portfoliobewertung. Kurs um 27 €.