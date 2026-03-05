Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DHL Group
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 1
Performance 1M: -8,75 %
Merck
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 2
Performance 1M: -0,16 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 3
Performance 1M: -2,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Rheinmetall. Fundamentale Treiber sind potenzielle Aufträge aus den USA/Europa und eine DOK-ING-Beteiligung (Beiträge 1,2,5,9,14). Gleichzeitig bleibt die Kursentwicklung volatil; diskutiert wird, wie viel im Preis bereits eingepreist ist (Beiträge 3,6,10). BaFin/Insider-Risiken werden thematisiert (Beiträge 8,12,15). Letzte 14 Tage volatil; konkrete Prozentangabe fehlt.
adidas
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 4
Performance 1M: -6,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Adidas-Sentiment: Technisch erscheinen Aufwärtsimpulse, z.B. 38‑Tage-Linie (Beitrag 3) und 153,7 €. Fundamentale Signale: Zahlen nicht schlecht; CEO‑Käufe von 500.000 € stärken Vertrauen. Externe Impulse: US‑Zölle-Rückzahlung könnte positiv wirken; Puma-Partnerschaften könnten Adidas beleben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird berücksichtigt; Prozentangabe fehlt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 5
Performance 1M: +8,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Relevante Fakten: Aktienrückkauf bis 2 Mrd EUR ab 04.03.2026; Dividende: Ex-Tag 27.02., Zahlung 03.03.2026; Aufnahme ins Stoxx Europe 50 ab 23. März (ETF-/Indexfluss möglich). Jahresanfang ca. +25% laut Meldungen. 14-Tage-Performance nicht konkret genannt. Skepsis vs. Geduld; Kursziele 170–200 EUR werden diskutiert.
Zalando
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 6
Performance 1M: -9,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich gemischtes bis leicht positives Sentiment zu Zalando. Fundamentale Hinweise: Zalando bleibt laut Handelsblatt/Ad-hoc-News im DAX; Beiträge 3–4, 12–13 stützen den Verbleib. Technisch deutet MACD auf Kaufsignal, RSI noch tief, Kurs bewegt sich von Tiefs nach Norden. Die 14-Tage-Entwicklung zeigt Erholungspotenzial; Risiko durch Nahost-Eskalation bleibt.
Fresenius
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 7
Performance 1M: -6,08 %
Siemens
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 8
Performance 1M: -3,59 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 9
Performance 1M: -2,79 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 10
Performance 1M: -7,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Commerzbank gemischt. Fundamentale Signale: fortgeführter Aktienrückkauf (COBA); ca. 10 Mio Aktien zurück, ca. 340–350 Mio EUR aus einem 540 Mio EUR-Programm; ARP läuft. Trading: Hebel-Call-Optionen vorhanden; insgesamt vorsichtig bis spekulativ. Regionale Unsicherheiten bleiben Thema. 14-Tage-Kursentwicklung nicht aus den Beiträgen ersichtlich.
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 11
Performance 1M: -3,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Henkel VZ
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend konstruktives Sentiment zu Henkel VZ. Mehrere Anleger haben zuletzt gekauft oder zurückgekauft; Henkel wird als defensiver, stabiler Anker in unruhigen Zeiten gesehen. Vergleiche mit BASF sowie Hinweis auf Eigenkapitalstärke und geringe Verschuldung unterstützen die positive Sicht. Der Ausblick hängt von der Bilanz am 11.3 ab. Risiko: Einzelaktie; die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Allianz
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 12
Performance 1M: -6,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Allianz-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum (Beiträge der letzten 7 Tage) ist gemischt: Dips gelten als Kaufgelegenheiten (Nachkaufzone ca. 340–355 €, aktueller Kurs ca. 353,55 €). Fundamentale Argumente: Dividende ca. 17,10 €, Cash-Yield ca. 4,8%, KGV ~11, Rückkäufe laufen, Zinsumfeld positiv. Technisch: EMA200-Unterstützung, Aufwärtstrend intakt. Geopolitische Risiken werden diskutiert. Exakte 14-Tage-Performance in Prozent wird nicht genannt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 13
Performance 1M: -20,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Beiersdorf-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt. Analystenziele 90–120 €, Bewertung attraktiv (P/E ex Net Cash ca. 14, EV/EBITDA ~8,5). Volumen-Befunde deuten teils auf Big-Player-Einstieg hin, andere empfehlen Geduld (Ziele 92–96 €, Stop ~80 €). Dividende vs. Aktienrückkäufe im Diskurs. 14-Tage-Kursentwicklung eher unverändert; kein klares Muster.
Continental
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 14
Performance 1M: -6,25 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 15
Performance 1M: +7,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
wallstreetONLINE-Forum: Vonovia-Sentiment gemischt. Technischer Druck, Gegenbewegung um 27–28 € möglich; kein klares Trendsignal. Fundamentale Diskussionen: Schuldenabbau/Nettoschulden-EBITDA verbessert, stabileres Zinsumfeld, 2026er OCF-Ausblick und Dividende (~1,22 €). Kurzfristig unsicher, langfristig abhängig von Zinsentwicklung und Portfoliobewertung. Kurs um 27 €.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 55,49%
|PUT: 44,51%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 10,99 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
