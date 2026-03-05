Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
HENSOLDT
Tagesperformance: -6,19 %
Platz 1
Performance 1M: +1,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Auf wallstreetONLINE ist das Sentiment zu HENSOLDT gemischt. Positive fundamentale Signale: Nedinsco-Übernahme, Ausbau des Optronik-Segments und Directors-Dealings von CEO Dörre; Transaktion voraussichtlich Mitte 2026, aus vorhandenen Mitteln. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird diskutiert, konkrete Zahl fehlt. Krieg belastet Rüstungsaktien; BlackRock hat Anteil auf ca. 5,06% erhöht.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 2
Performance 1M: -8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist SMA-Sentiment gemischt: Post 2 optimistisch; Posts 3 und 4 warnen vor Verlusten/China-Risiken; Post 1 betont europäische Residential-Anteile und hält SMA gegenüber Enphase/SolarEdge teils robust; Post 5 neutral. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht konkret genannt; Die Kursentwicklung war %.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 3
Performance 1M: -22,52 %
Kontron
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 4
Performance 1M: +0,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Kontron überwiegend skeptisch: Von Langzeit-Stagnation (2 Jahre nichts passiert, tote Hose) bis zur Frage, ob die reduzierte Umsatz-Guidance 2025 und Margen-Dynamik durch KI reichen. Einige sehen Potenzial durch Margin-Verbesserung, andere zweifeln weiterhin an Wachstum und IR-Transparenz. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Evotec
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 5
Performance 1M: -10,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige Postings sehen heute einen Kursanstieg als natürliche Reaktion; andere warnen vor neuen Tiefstständen. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht quantifiziert. Ein Verweis auf Ad-hoc-News deutet darauf hin, dass Evotec-Forschungspartner vom Biotech-Netzwerk profitieren könnte. Insgesamt vorsichtig.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 6
Performance 1M: +13,37 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 7
Performance 1M: -2,79 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 8
Performance 1M: +11,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu SILTRONIC: Sorge um Bullen-/Mausefallen bei Sprüngen (780→870€) und unklarem Volumen; einige beobachten Großanleger, die den Kurs treiben. Fundamentale Perspektiven wirken trotz kürzlicher Stärke unklar angesichts mauer Geschäftsdaten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in der Vorlage nicht mit konkreten Zahlen belegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: -6,45 %
