Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 1
Performance 1M: -2,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Rheinmetall. Fundamentale Treiber sind potenzielle Aufträge aus den USA/Europa und eine DOK-ING-Beteiligung (Beiträge 1,2,5,9,14). Gleichzeitig bleibt die Kursentwicklung volatil; diskutiert wird, wie viel im Preis bereits eingepreist ist (Beiträge 3,6,10). BaFin/Insider-Risiken werden thematisiert (Beiträge 8,12,15). Letzte 14 Tage volatil; konkrete Prozentangabe fehlt.
DHL Group
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 2
Performance 1M: -8,75 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 3
Performance 1M: +8,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Relevante Fakten: Aktienrückkauf bis 2 Mrd EUR ab 04.03.2026; Dividende: Ex-Tag 27.02., Zahlung 03.03.2026; Aufnahme ins Stoxx Europe 50 ab 23. März (ETF-/Indexfluss möglich). Jahresanfang ca. +25% laut Meldungen. 14-Tage-Performance nicht konkret genannt. Skepsis vs. Geduld; Kursziele 170–200 EUR werden diskutiert.
adidas
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 4
Performance 1M: -6,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Adidas-Sentiment: Technisch erscheinen Aufwärtsimpulse, z.B. 38‑Tage-Linie (Beitrag 3) und 153,7 €. Fundamentale Signale: Zahlen nicht schlecht; CEO‑Käufe von 500.000 € stärken Vertrauen. Externe Impulse: US‑Zölle-Rückzahlung könnte positiv wirken; Puma-Partnerschaften könnten Adidas beleben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird berücksichtigt; Prozentangabe fehlt.
Siemens
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 5
Performance 1M: -3,59 %
SAFRAN
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 6
Performance 1M: +10,76 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 7
Performance 1M: -0,99 %
Sanofi
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 8
Performance 1M: -1,42 %
UniCredit
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 9
Performance 1M: -9,15 %
argenx
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 10
Performance 1M: -13,00 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 11
Performance 1M: +5,50 %
AXA
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 12
Performance 1M: -2,90 %
Banco Santander
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 13
Performance 1M: -5,17 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 14
Performance 1M: -10,80 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 15
Performance 1M: -15,12 %
Vinci
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 16
Performance 1M: +8,32 %
Allianz
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 17
Performance 1M: -6,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Allianz-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum (Beiträge der letzten 7 Tage) ist gemischt: Dips gelten als Kaufgelegenheiten (Nachkaufzone ca. 340–355 €, aktueller Kurs ca. 353,55 €). Fundamentale Argumente: Dividende ca. 17,10 €, Cash-Yield ca. 4,8%, KGV ~11, Rückkäufe laufen, Zinsumfeld positiv. Technisch: EMA200-Unterstützung, Aufwärtstrend intakt. Geopolitische Risiken werden diskutiert. Exakte 14-Tage-Performance in Prozent wird nicht genannt.
DANONE
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 18
Performance 1M: -1,27 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 19
Performance 1M: -18,15 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 20
Performance 1M: -10,98 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 21
Performance 1M: +19,84 %
