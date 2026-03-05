Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 05.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 1
Performance 1M: -1,42 %
Performance 1M: -1,42 %
Novartis
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 2
Performance 1M: +10,00 %
Performance 1M: +10,00 %
Sika
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -3,59 %
Performance 1M: -3,59 %
Geberit
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 4
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
Roche Holding
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +1,78 %
Performance 1M: +1,78 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte