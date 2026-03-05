Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 05.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Andritz
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 1
Performance 1M: -13,65 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 2
Performance 1M: +2,19 %
STRABAG
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 3
Performance 1M: +5,75 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 4
Performance 1M: -9,27 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 5
Performance 1M: +8,15 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 6
Performance 1M: -7,20 %
