    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Länderchefs pochen auf Prüfung der Spritpreise

    Länderchefs pochen auf Prüfung der Spritpreise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts stark steigender Spritpreise dringen mehrere Ministerpräsidenten auf ein konsequentes Vorgehen der Bundesregierung mit Hilfe des Kartellrechts. "Das geht nicht mit rechten Dingen zu", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin. Nach Angaben des ADAC lag der bundesweite Durchschnittspreis für Super E10 zeitweise erstmals seit Jahren bei mehr als zwei Euro pro Liter, auch Diesel kostete im Schnitt über zwei Euro.

    Kretschmer: "Wir müssen denen auf die Finger schlagen"

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Short
    70,98€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    62,69€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kretschmer sprach sich dafür aus, gegen mögliche Zusatzgewinne auf Kosten der Verbraucher vorzugehen. "Wir müssen denen auf die Finger schlagen, die jetzt der Meinung sind, sie könnten auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher und unserer Volkswirtschaft Zusatzgewinne machen", sagte er. Ziel müsse sein, dass die Preise sinken. Deshalb unterstützten die Länder das Vorgehen der Bundesregierung und des Bundeskartellamts. "Das Kartellamt muss jetzt tätig werden und muss dafür sorgen, dass das aufhört", sagte Kretschmer. Ähnlich äußerte sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).

    Hintergrund: Höhere Energiepreise

    Hintergrund der Debatte sind steigende Öl- und Gaspreise infolge der angespannten Lage im Nahen Osten. Diese könnten die Inflation erneut anheizen und eine mögliche wirtschaftliche Erholung in Deutschland gefährden. Der Mineralölwirtschaftsverband en2x hatte die Preiserhöhungen an den Tankstellen verteidigt. Erhoben werde der Preis, der derzeit erzielt werden müsse, um den deutlich teurer gewordenen Sprit wieder einzukaufen./djj/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 5,636 auf Tradegate (05. März 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 201,24 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von -21,47 %/+12,19 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Länderchefs pochen auf Prüfung der Spritpreise Angesichts stark steigender Spritpreise dringen mehrere Ministerpräsidenten auf ein konsequentes Vorgehen der Bundesregierung mit Hilfe des Kartellrechts. "Das geht nicht mit rechten Dingen zu", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     