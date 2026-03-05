Litauen rekrutiert Rekordzahl an Berufssoldaten

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Armee hat im vergangenen Jahr einen Rekordzuwachs an neuen Berufssoldaten verzeichnet. Die Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Land rekrutierten 2025 nach Angaben von Verteidigungsminister Robertas Kaunas insgesamt 1.000 Männer und Frauen. Damit leisten nun gegenwärtig 13.400 Berufssoldaten Dienst an der Waffe - ein Plus von 8 Prozent gegenüber März 2025. "Das ist wohl das beste Ergebnis der vergangenen zwanzig Jahre", sagte Kaunas einem Rundfunkbericht zufolge in Vilnius.

Nach Angaben des Ministers gelten die litauischen Streitkräfte als attraktivster Arbeitgeber im öffentlichen Sektor. Kaunas führte dies auf interne Reformen und verbesserte Sozialleistungen für Soldaten zurück. Demnach strebten 60 Prozent der Wehrpflichtigen nach dem Militärdienst eine berufliche Laufbahn in der Armee an. Zudem seien 99,8 Prozent der Wehrpflichtigen Freiwillige, sagte er.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Vilnius hat daher die Militärausgaben erhöht und rüstet die Armee massiv auf. So soll bis 2030 die Zahl an Berufssoldaten auf rund 20.000 steigen. In Litauen soll künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein./awe/DP/men



