Deutsche Pfandbriefbank - Aktie gerät unter Druck -6,88 % - 05.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Sie fällt um -6,88 % auf 3,0430€. Der Kursrückgang der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,88 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deutsche Pfandbriefbank Aktionäre einen Verlust von -34,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,01 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,46 % 1 Monat -29,21 % 3 Monate -34,31 % 1 Jahr -45,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Abwärtsentwicklung der pbb-Aktie, Kursniveaus um 3 € (2,99; 3,036; 2,85) und Spekulationen zu Short-Positionen und Timing bis März. Fundamente und Ausblick werden kritisch diskutiert: Gewinnwarnungen, unsicherer Kursausblick, Zweifel am Management und US-Expansion, RoTE nahe Zielwert, gegensätzliche Guidance. Technisch gilt ein Fall unter 3 € als wahrscheinlich angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 407,46 Mio.EUR € wert.

Der Ausstieg aus dem verlustreichen US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank im vergangenen Jahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 284 Millionen Euro nach 90 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,71 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -2,35 %. ING Group notiert im Minus, mit -0,98 %. UniCredit verliert -2,65 %

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.