    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    Besonders beachtet!

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Pfandbriefbank - Aktie gerät unter Druck -6,88 % - 05.03.2026

    Am 05.03.2026 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -6,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Pfandbriefbank - Aktie gerät unter Druck -6,88 % - 05.03.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Sie fällt um -6,88 % auf 3,0430. Der Kursrückgang der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,88 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Pfandbriefbank!
    Long
    3,26€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3,49€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 12,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deutsche Pfandbriefbank Aktionäre einen Verlust von -34,31 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,01 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,46 %
    1 Monat -29,21 %
    3 Monate -34,31 %
    1 Jahr -45,49 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Abwärtsentwicklung der pbb-Aktie, Kursniveaus um 3 € (2,99; 3,036; 2,85) und Spekulationen zu Short-Positionen und Timing bis März. Fundamente und Ausblick werden kritisch diskutiert: Gewinnwarnungen, unsicherer Kursausblick, Zweifel am Management und US-Expansion, RoTE nahe Zielwert, gegensätzliche Guidance. Technisch gilt ein Fall unter 3 € als wahrscheinlich angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

    Zur Deutsche Pfandbriefbank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 407,46 Mio.EUR € wert.

    US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank hart - Aktie unter Druck


    Der Ausstieg aus dem verlustreichen US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank im vergangenen Jahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 284 Millionen Euro nach 90 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor. …

    UNTERNEHMEN vom 05.03.2026 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP 3: DHL blickt wegen geopolitischer Unsicherheit zurückhaltend auf 2026 BONN - Die DHL Group muss auch im laufenden Jahr auf eine Erholung der Weltwirtschaft hoffen. Es gebe vor allem in der Geopolitik sehr viele Variablen und …

    US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank hart - Aktie im Auf und Ab


    Der Ausstieg aus dem verlustreichen US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank im vergangenen Jahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 284 Millionen Euro nach 90 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,71 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -2,35 %. ING Group notiert im Minus, mit -0,98 %. UniCredit verliert -2,65 %

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    -8,76 %
    -18,22 %
    -29,18 %
    -34,79 %
    -46,45 %
    -69,44 %
    -66,33 %
    -67,70 %
    -75,17 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Pfandbriefbank - Aktie gerät unter Druck -6,88 % - 05.03.2026 Am 05.03.2026 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -6,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     