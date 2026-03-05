    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Roter Halbmond

    4.000 zivile Gebäude im Iran zerstört

    4.000 zivile Gebäude im Iran zerstört
    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den amerikanischen und israelischen Bombardierungen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 4.000 zivile Gebäude zerstört worden. Betroffen seien 3.646 Wohngebäude sowie 528 Geschäftseinheiten, berichtete die iranische Halbmondgesellschaft auf Telegram.

    Auch 14 Einrichtungen des Gesundheitswesens seien betroffen, darunter Krankenhäuser sowie Rehabilitationszentren, so die humanitäre Organisation weiter. Drei Kliniken mussten den Angaben zufolge ihren Betrieb infolge der Angriffe einstellen.

    Am sechsten Tag des Kriegs meldeten Augenzeugen aus der Hauptstadt Teheran zunächst weniger Raketenangriffe als noch zu Wochenbeginn. Videos in den sozialen Medien zeigten Schäden an Gebäuden in Wohnvierteln in der Metropole, Zuhause für rund 15 Millionen Menschen.

    Auch Sportanlagen in Teheran wurden Ziel der israelisch-amerikanischen Raketenangriffe. Unter anderem wurde ein kleines Stadion in der Stadtmitte zerstört. Unbestätigten Berichten zufolge soll darin Militärgerät untergebracht gewesen sein./arb/DP/men






    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
