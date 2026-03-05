Woolworth wächst weiter und eröffnet 1.000ste Filiale

ESSEN/UNNA (dpa-AFX) - Der Non-Food-Discounter Woolworth wächst weiter: In Essen eröffnete die Kette mit Hauptsitz in Unna jetzt nach eigenen Angaben ihre tausendste Filiale in Europa. Woolworth hat in Deutschland insgesamt rund 850 Geschäfte. Standorte gibt es seit 2023 auch in Polen und Österreich, seit 2025 auch in Tschechien und der Slowakei.

"Der 1.000. Store ist für uns ein bedeutender Schritt und bestätigt die Tragfähigkeit unseres Geschäftsmodells", erklärte Woolworth-Chef Roman Heini laut einer Mitteilung. "Wir wachsen konsequent weiter, investieren in neue Standorte und stärken damit unsere Präsenz in den Städten." Bundesweit sieht das Unternehmen ein Potenzial für mehr als 1.500 Standorte. Die nun eröffnete Filiale ist bereits die neunte in Essen.