    DOSE) (OTCQB: RDTCF) sichert sich Patent für die QuickStrip Dünnfilmplattform für Nikotinprodukte und adressiert damit den Markt für rauchfreie Nikotinprodukte mit einem Volumen von 38 Milliarden US-Dollar

    Rapid Dose Therapeutics (CSE - DOSE) (OTCQB: RDTCF) sichert sich Patent für die QuickStrip Dünnfilmplattform für Nikotinprodukte und adressiert damit den Markt für rauchfreie Nikotinprodukte mit einem Volumen von 38 Milliarden US-Dollar
    Foto: adobe.stock.com

    BURLINGTON, Ontario - 5. März 2026 - Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Technologie zur Verabreichung von Medikamenten in Form von dünnen Filmen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit Aavishkar Oral Strips ein wichtiges Patent für seinen QuickStrip Nikotin-Doppelschicht-Oralfilm erhalten hat.

     

    Das Patent mit dem Titel „Nicotine Bilayer Oral Film and Process for Preparation Thereof” (Zweischichtiger Nikotin-Film zur oralen Anwendung und Verfahren zu seiner Herstellung) wurde vom indischen Patentamt unter der Patentnummer IN 582202 erteilt, basierend auf der Patentanmeldung Nr. IN 202441055689, die am 22. Juli 2024 im Rahmen des Patent Cooperation Treaty (PCT) eingereicht wurde.

     

    Das Patent umfasst die zweischichtige orale Dünnfilmtechnologie von Rapid Dose Therapeutics, die für eine kontrollierte Nikotinabgabe entwickelt wurde, einschließlich proprietärer Formulierungen und Herstellungsverfahren, die eine schnelle Absorption und diskrete Verabreichung durch lösliche orale Streifen unterstützen.

     

    Die Erteilung des Patents ist ein wichtiger Schritt in der globalen Strategie des Unternehmens zum Schutz geistigen Eigentums, die mit der im Mai 2025 angekündigten PCT-Anmeldung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) begann. Diese Anmeldung erweiterte den potenziellen Patentschutz auf bis zu 158 Länder weltweit und stärkte damit die globale Position des Unternehmens auf dem schnell wachsenden Markt für rauchfreie Nikotinprodukte.

     

    Der weltweite Markt für moderne orale Nikotinprodukte wurde 2024 auf etwa 7,96 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 ein Volumen von 38,89 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19 % entspricht. Das Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach rauchfreien Nikotinalternativen, das zunehmende Bewusstsein für die Gesundheitsrisiken von brennbaren Zigaretten und kontinuierliche Innovationen bei Nikotinersatztherapien und oralen Nikotinabgabesystemen angetrieben (Quelle: Grandview Research Modern Oral Nicotine Products Market | Industry Report, 2033)

