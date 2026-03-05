Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.070,09USD pro Feinunze und notiert damit -1,38 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 81,60USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,36 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 84,80USD und verzeichnet ein Plus von +2,81 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 79,57USD und verzeichnet ein Plus von +4,55 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.639,00 USD -1,89 % Platin 2.125,00 USD -1,12 % Kupfer London Rolling 12.918,45 USD -0,90 % Aluminium 3.312,47 PKT -0,74 % Erdgas 2,929 USD +0,17 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +4,55 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.03.26, 17:29 Uhr.