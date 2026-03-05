    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Himmler bei ZDF-Intendantenwahl doch konkurrenzlos

    Himmler bei ZDF-Intendantenwahl doch konkurrenzlos
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAINZ (dpa-AFX) - Norbert Himmler ist bei der ZDF-Intendantenwahl in der kommenden Woche doch der einzige Bewerber. Die ebenfalls zur Wahl zugelassene TV-Journalistin Floria Fee Fassihi habe ihre Kandidatur zurückgezogen, teilte die Geschäftsstelle Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen Senders auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Himmler bewirbt sich für eine zweite Amtszeit, gewählt wird in einer Sitzung des Fernsehrats am 13. März in Mainz.

    Insgesamt waren sieben Bewerbungen eingereicht worden. Um zur Wahl zugelassen zu werden, müssen Bewerber von mindestens einem Fernsehratsmitglied vorgeschlagen werden. Das war nur bei Himmler und Fassihi der Fall gewesen. Erforderlich ist eine Mehrheit von drei Fünfteln der Mitglieder im ZDF-Fernsehrat - das entspricht mindestens 36 von 60 Stimmen. Bis zu drei Wahlgänge sind möglich.

    Himmler war im Juli 2021 erstmals zum ZDF-Intendanten gewählt worden, er setzte sich damals gegen die ARD-Journalistin Tina Hassel durch. Seine aktuelle Amtszeit endet erst am 14. März 2027./hus/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Himmler bei ZDF-Intendantenwahl doch konkurrenzlos Norbert Himmler ist bei der ZDF-Intendantenwahl in der kommenden Woche doch der einzige Bewerber. Die ebenfalls zur Wahl zugelassene TV-Journalistin Floria Fee Fassihi habe ihre Kandidatur zurückgezogen, teilte die Geschäftsstelle Fernsehrat des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     