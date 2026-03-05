DAX & Wall Street im Sturzflug: Nebenwerte und Tech-Aktien unter Druck

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute deutlich im Minus. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte spürbare Verluste. Der DAX fällt aktuell um 1,62 Prozent auf 23.870,59 Punkte. Noch stärker unter Druck steht der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Minus von 2,23 Prozent auf 29.766,37 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gibt um 1,12 Prozent auf 17.365,62 Punkte nach und hält sich damit im Vergleich zu DAX und MDAX etwas besser. Deutlich schwächer zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex verliert 1,73 Prozent auf 3.674,47 Punkte und gehört damit zu den größten Verlierern im deutschen Markt. Auch an der Wall Street dominieren Abschläge. Der Dow Jones Industrial sinkt um 1,63 Prozent auf 47.950,30 Punkte und liegt damit prozentual in etwa auf dem Niveau des DAX-Rückgangs. Der breiter gefasste S&P 500 zeigt sich etwas robuster, büßt aber dennoch 0,70 Prozent auf 6.819,83 Punkte ein. In der Gesamtbetrachtung trifft es heute vor allem die deutschen Nebenwerte und Technologietitel besonders stark, während der US-Markt zwar ebenfalls im Minus liegt, aber mit dem S&P 500 bislang geringere Verluste verzeichnet als die großen deutschen Indizes.