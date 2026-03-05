United Airlines Holdings Aktie sinkt rapide - 05.03.2026

Mit einer Performance von -6,00 % musste die United Airlines Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der United Airlines Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,00 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

United Airlines Holdings ist ein führendes Unternehmen im Luftverkehrssektor, das sich durch ein breites Streckennetz und starke Partnerschaften auszeichnet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die United Airlines Holdings Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,96 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Airlines Holdings Aktie damit um -14,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,23 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

United Airlines Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,88 % 1 Monat -12,64 % 3 Monate -9,96 % 1 Jahr +6,17 %

Informationen zur United Airlines Holdings Aktie

Es gibt 323 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,28 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alaska Air Group, JetBlue Airways und Co.

Alaska Air Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,42 %. JetBlue Airways notiert im Minus, mit -5,21 %. Southwest Airlines notiert im Minus, mit -3,20 %. Delta Air Lines (DE) verliert -5,76 % American Airlines Group notiert im Minus, mit -4,93 %.

United Airlines Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Airlines Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Airlines Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.