Union fünf Prozentpunkte vor AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union baut einer neuen Umfrage zufolge ihren Vorsprung vor der AfD deutlich aus. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 28 Prozent, wie der neue ARD-"Deutschlandtrend" von Infratest dimap ergab. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als Anfang Februar. Die AfD büßt einen Punkt ein und erreicht 23 Prozent. Der Abstand wächst somit von 2 auf 5 Prozentpunkte, so hoch wie zuletzt im Sommer vergangenen Jahres. Im Oktober 2025 lagen beide im ARD-"Deutschlandtrend" noch gleichauf.

Die SPD verschlechtert sich um einen Punkt und würde nun von 14 Prozent gewählt. Die Grünen legen einen Punkt auf 13 Prozent zu. Die Linke verliert einen Punkt auf 9 Prozent.