DZ BANK stuft Patrizia auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Patrizia nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe die Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) übertroffen, lobte Karsten Oblinger in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Mitte der erstmals veröffentlichten Ebitda-Zielspanne für 2026 liege über der Konsensschätzung, erscheine aber dennoch eher konservativ. Im Branchenvergleich konservativ wirke auch die Bewertung./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 7,95EUR auf Tradegate (05. März 2026, 17:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte