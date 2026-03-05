    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA
    DZ BANK stuft Patrizia auf 'Kaufen'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Patrizia nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe die Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) übertroffen, lobte Karsten Oblinger in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Mitte der erstmals veröffentlichten Ebitda-Zielspanne für 2026 liege über der Konsensschätzung, erscheine aber dennoch eher konservativ. Im Branchenvergleich konservativ wirke auch die Bewertung./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 7,95EUR auf Tradegate (05. März 2026, 17:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Karsten Oblinger
    Analysiertes Unternehmen: Patrizia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
