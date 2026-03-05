    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    Lanxess wird Envalior-Anteile nicht in diesem Jahr an Advent los - Aktie fällt

    Foto: LANXESS

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess wird die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht in diesem Jahr an den Joint-Venture-Partner Advent verkaufen. Der Finanzinvestor habe Lanxess diese Entscheidung mitgeteilt und sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt berufen, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag mit.

    Die Kölner sehen sich auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf langfristig solide finanziert, die Rückzahlung der im Oktober fälligen Anleihe sei bereits gesichert. Lanxess wollte dieses Jahr wie im vergangenen September angekündigt ursprünglich 1,2 Milliarden Euro durch den Verkauf einnehmen. Nun gälten die für 2027 und 2028 vereinbarten Ankaufsrechte, hieß es. Die Lanxess-Aktie verlor nachbörslich fast zwei Prozent.

    Im Jahr 2027 steht Advent ein Erwerbsrecht für die Anteile zum selben Kaufpreis wie im Jahr 2026 zu. Wird dieses nicht ausgeübt, lebt das Andienungsrecht von Lanxess zum 1. April 2028 nach dem gleichen Bewertungs- und Vollzugsmechanismus wieder auf. Im Jahr 2028 steht der Erwerb der Hälfte der von den Kölnern gehaltenen Beteiligung dann jedoch nicht mehr unter einem Finanzierungsvorbehalt oder anderen Bedingungen.

    Envalior, ein Spezialist für technische Hochleistungswerkstoffe, war im Frühjahr 2023 gegründet worden. Das Unternehmen entstand durch die Fusion des Bereichs Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM und von Lanxess High Performance Materials/men/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 15,74 auf Tradegate (05. März 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -18,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -11,34 %/+45,66 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kurskorrektur von über 22 € auf rund 17 €, die Auswirkung der Goldman‑Sachs‑Sell‑Einstufung, mögliche weitere Ziele bei 16/15,80 € bis hin zu 10 €, Erwartungen an den Geschäftsbericht am 19.03.2026 und eine geringe Dividendenannahme (~0,10 €). Nutzer diskutieren Kaufgelegenheiten, Nachkäufe, Support‑Levels und die implizite Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

