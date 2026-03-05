Internet- und Softwareaktien steigen - KI-Angst verblasst etwas

Damit stiegen in Frankfurt die Aktien des Mode-Versandhändlers Zalando zum Handelsschluss um 3,6 Prozent und setzen sich so an die Spitze des schwachen deutschen Leitindex Dax . Ebenfalls gefragt waren SAP mit plus 2,2 Prozent.

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Die Sorgen der Anleger wegen der möglichen Gefährdung der Geschäftsmodelle von Internet- und Softwareunternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) sind am Donnerstag etwas verblasst. Grund war ein Bericht des auf die Tech-Branche spezialisierten Online-Mediums "The Information", wonach das auf KI spezialisierte Softwareunternehmen OpenAI seine Pläne zur Einführung einer Shopping-Funktion direkt in seinem Chatbot ChatGPT zurückfährt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

In den hinteren Börsenreihen stiegen Delivery Hero um 1,2 und Hellofresh um 4,6 Prozent. Der Bericht wirkte sich zudem positiv auf die ebenfalls von KI-Sorgen geschüttelte Medienbranche aus; in London etwa zogen WPP um 6 Prozent an.

Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach zwar von einer leicht positiven Nachricht. Aktuell aber bleibe er vorsichtig. Der Experte sieht weiterhin Potenzial für strukturell höhere Investitionsniveaus in der Zukunft. Der Sektor bleibe anfällig für negative Nachrichten rund um KI./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 171,5 auf Tradegate (05. März 2026, 18:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,60 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 210,44 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +19,67 %/+51,78 % bedeutet.



