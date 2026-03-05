Iranisches Schiff im Fokus der Polizei in Dänemark

AARHUS (dpa-AFX) - Die dänische Polizei will ein aus Russland kommendes iranisches Containerschiff im Meeresgebiet Kattegat zwischen Dänemark und Schweden unter die Lupe nehmen. Die Herkunft des Schiffes "Nora" bestätigten die Ermittler dem Fernsehsender TV2. Zu den Gründen für die geplante Durchsuchung äußerten sie sich zunächst nicht.

Das Schiff hat der nationalen Einheit für besondere Kriminalität zufolge Kurs auf den Hafen der dänischen Stadt Aarhus. Dort solle es durchsucht werden, teilte die Polizei auf ihrer Webseite mit. Dem Schiffsverkehrs-Portal "Vesselfinder" zufolge ist das Containerschiff 227 Meter lang und lag zuletzt im Hafen von Sankt Petersburg in Russland.