    Deutschland plant keine Verstärkung im Nahen Osten

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland plant als Reaktion auf die militärische Eskalation in Nahost keine Truppenverstärkungen in der Region. Das gelte auch für Berichte, wonach die Entsendung einer zusätzlichen Fregatte nach Zypern geprüft werde, machte das Verteidigungsministerium in Berlin deutlich.

    "Wir tauschen uns eng mit unseren Verbündeten und Partnern, auch mit Zypern, zur aktuellen Sicherheitslage im Nahen und Mittleren Osten aus. Deutschland plant derzeit keine zusätzlichen deutschen militärischen Fähigkeiten, die über die Beiträge zu den laufenden Einsätzen (OIR, UNIFIL, ASPIDES, NMI) hinausgehen", sagte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

    Der deutsche Fokus liege weiterhin auf signifikanten Beiträgen an der Ostflanke der Nato sowie an der Nordflanke. "Wir planen keine Entsendung einer Luftverteidigungsfregatte. Die Fregatte "Sachsen" nimmt an der Nato-Übung Cold Response teil, ist somit eingebettet in Arctic Sentry, und damit ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Nordatlantik und in der Arktisregion", sagte der Sprecher.

    Es gelte, was Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch März im Bundestag gesagt habe: Deutschland sei nicht Kriegspartei. Die Bundeswehr beteilige sich nicht an diesem Krieg./cn/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
