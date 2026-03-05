    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComfort Systems USA AktievorwärtsNachrichten zu Comfort Systems USA

    Comfort Systems USA Aktie weiter abwärts - -9,29 % - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Comfort Systems USA Aktie bisher Verluste von -9,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Comfort Systems USA Aktie.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Comfort Systems USA ist ein führender Anbieter von HVAC-Dienstleistungen in den USA, bekannt für seine umfassenden Lösungen und energieeffizienten Ansätze.

    Comfort Systems USA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Comfort Systems USA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,29 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,98 %, geht es heute bei der Comfort Systems USA Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Comfort Systems USA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +42,98 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Comfort Systems USA Aktie damit um -9,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Comfort Systems USA +52,15 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,26 % geändert.

    Comfort Systems USA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,62 %
    1 Monat +24,90 %
    3 Monate +42,98 %
    1 Jahr +284,56 %

    Informationen zur Comfort Systems USA Aktie

    Es gibt 35 Mio. Comfort Systems USA Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,61 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street im Sturzflug: Nebenwerte und Tech-Aktien unter Druck


    Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen: Sowohl in Deutschland als auch an der Wall Street geraten Leitindizes und vor allem Nebenwerte spürbar unter Druck.

    Comfort Systems USA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Comfort Systems USA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comfort Systems USA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Comfort Systems USA

    -7,89 %
    -8,02 %
    +27,56 %
    +41,09 %
    +285,65 %
    +760,84 %
    +13.944,67 %
    ISIN:US1999081045WKN:907784



