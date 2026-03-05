Couche-Tard gewinnt 2026 Gallup-Auszeichnung für außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur mit besonderer Anerkennung

Das Prädikat „Winner With Distinction" wird nur an wenige Organisationen verliehen, die durch strategische Initiativen zur Förderung des Engagements und des Wohlbefindens der Beschäftigten herausragen. Trotz anhaltender Umwälzungen und des schnellen Wandels an Arbeitsplätzen weltweit stellt Gallup fest, dass Couche-Tard weiterhin Maßstäbe für den Aufbau einer Hochleistungskultur setzt und ein Umfeld schafft, in dem sich Beschäftigte wertgeschätzt sowie gehört fühlen und die Voraussetzungen haben, ihre beste Arbeit zu leisten.

LAVAL, Québec, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Alimentation Couche-Tard, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Convenience und Mobilität, wurde als „Winner With Distinction" des Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) 2026 ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt Gallup die engagiertesten Arbeitsplatzkulturen weltweit. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem Couche-Tard als GEWA-Gewinner ausgezeichnet wurde.

„Dass wir den ‚Gallup Exceptional Workplace Award' bereits zum fünften Mal in Folge gewinnen – und als ‚Winner With Distinction' ausgezeichnet wurden – zeigt, dass unsere kontinuierlichen Bemühungen zur Förderung des Engagements weiter an Wirkung gewinnen", sagte Ina Strand, Personalvorstand von Couche-Tard. „Unsere Partnerschaft mit Gallup im Rahmen unserer myVOICE-Befragung zum Engagement der Beschäftigten liefert wichtige Erkenntnisse, die unsere Führungskräfte jedes Jahr in konkrete Maßnahmen übersetzen. Das Ergebnis ist ein Arbeitsplatz, an dem unsere Beschäftigten nicht nur das Gefühl haben, gehört zu werden, sondern auch sehen, dass ihre Stimme etwas bewirkt. Das wiederum hilft uns, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich weiterentwickeln, aufblühen und sinnstiftende Karrieren aufbauen können."

„Diese Anerkennung ist ein weiterer Beleg dafür, dass unsere One-Team-Kultur auf etwas Echtem und Dauerhaftem beruht – auf unseren Beschäftigten." „Sie sorgen dafür, dass wir umsetzen, was wir uns vornehmen, unseren Kunden schnellen, freundlichen Service bieten und überzeugenden Mehrwert liefern", sagte Alex Miller, Präsident und Geschäftsführer von Couche-Tard. „Wenn Gallup uns sagt, dass unsere Beschäftigten weiterhin zu den engagiertesten der Welt gehören, macht mich das stolz und motiviert mich. Denn während wir uns in einem sich schnell verändernden Markt bewegen und eine aktualisierte Strategie umsetzen, sind unsere Beschäftigten und unsere Kultur unser Wettbewerbsvorteil."