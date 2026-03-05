    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTech Mahindra AktievorwärtsNachrichten zu Tech Mahindra
    Aduna beschleunigt globale Netzwerk-API-Einführung mit bedeutender Erweiterung des Ökosystems auf dem MWC

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    BARCELONA, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Aduna, der globale Aggregator standardisierter Netzwerk-APIs, gab heute auf dem Mobile World Congress wichtige Meilensteine für das Wachstum bekannt, die die Beschleunigung und internationale Einführung von Telekommunikationsnetzwerk-APIs belegen. Aduna arbeitet mittlerweile mit 15 führenden Anbietern von digitalen Identitäts-, Betrugspräventions- und Kommunikationslösungen zusammen, und weitere Unternehmen stehen bereit, um sich dem Aduna-Ökosystem anzuschließen.

    Aduna-Logo

    Diese Dynamik baut auf Adunas strategischer Partnerschaft mit Comviva aus dem Jahr 2025 auf, einer Tochtergesellschaft von Tech Mahindra und einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, der sich auf Customer Experience Management, Datenmonetarisierung und digitale Finanzdienstleistungen spezialisiert hat.

    Aduna wurde im Juli 2025 als Joint Venture zwischen Ericsson und 12 weltweit führenden Telekommunikationsbetreibern – darunter AT&T, T-Mobile, Verizon, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Vodafone, Bharti Airtel, Jio, KDDI, Singtel und Telstra – gegründet, um über eine einzige, einheitliche Plattform globalen Zugang zu standardisierten, interoperablen Netzwerk-APIs zu ermöglichen.

    Aduna basiert auf der Open-Source-Initiative CAMARA, die von der GSMA und der Linux Foundation geleitet wird, und vereinfacht den Zugang von Entwicklern zu fortschrittlichen mobilen Netzwerkfunktionen bei Betreibern weltweit. Die Plattform dient als Konvergenzpunkt für Aggregatoren, Hyperscaler, Lösungsanbieter und digital orientierte Unternehmen, die ihre Dienste ohne die Komplexität fragmentierter Telekommunikationsintegrationen global skalieren wollen.

    Aduna hat sein Versorgungsnetz seit seiner Gründung erheblich erweitert und bietet nun API-Dienste in den USA, Deutschland, Spanien, Kanada, Frankreich und den Niederlanden an. API-Dienste werden in den kommenden Monaten auch in Australien, Brasilien, Indien, Griechenland, Singapur, Thailand und im Vereinigten Königreich verfügbar sein. Mit dieser Erweiterung erhöht sich die Gesamtabdeckung auf 40 Mobilfunkbetreiber, was einen gebündelten Zugang zu Telekommunikationsnetzkapazitäten im globalen Maßstab ermöglicht. Weitere Partnerschaften auf der Angebots- und Nachfrageseite sind derzeit in der Entwicklung, was die starke Dynamik widerspiegelt, die seit der vollständigen Inbetriebnahme des Joint Ventures im Jahr 2025 entstanden ist.

    Anthony Bartolo, CEO von Aduna, sagte:

    „Aduna wurde gegründet, um Telekommunikationsbetreibern dabei zu helfen, Standardisierung zu monetarisieren. Wir ermöglichen Unternehmen überall auf der Welt, schneller, sicherer und in globalem Maßstab zu innovieren. Die Aufnahme dieser neuen Ökosystempartner unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Beschleunigung der globalen Netzwerk-API-Wirtschaft und die Erschließung neuer Werte im gesamten digitalen Ökosystem. Wir freuen uns auf den Mobile World Congress 2026 und darauf, unsere Reichweite zu vergrößern, indem wir mit innovativen Anbietern und Kunden zusammenarbeiten, die den Wert dieser umfassenden mobilen Erkenntnisse erkennen."

    Informationen zu Aduna

    Aduna ist ein wegweisendes gemeinsames Projekt einiger der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber und Ericsson, das es Entwicklern weltweit ermöglichen soll, Innovationen zu beschleunigen, indem sie Netzwerke über gemeinsame Netzwerk-Anwendungsschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) voll ausschöpfen. Zu den Kooperationspartnern gehören AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon und Vodafone. Zu Adunas Partnerplattformen für Entwickler gehören Google Cloud, Infobip, Sinch und Vonage. Durch die Kombination von Netzwerk-APIs von mehreren Betreibern weltweit unter einer einheitlichen Plattform, die auf dem Open-Source-Projekt CAMARA basiert, das von der GSMA und der Linux Foundation vorangetrieben wird, bietet Aduna eine standardisierte Plattform, um die Zusammenarbeit zu fördern, das Nutzererlebnis zu verbessern und das Branchenwachstum voranzutreiben.

    Weitere Informationen über Netzwerk-APIs und Aduna finden Sie auf adunaglobal.com.

    Hinweise für Redaktionen

    Medienkontakt
    E-Mail: MediaRelations@adunaglobal.com
    Tel: +46 10 719 69 92 

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2710073/5828251/Aduna_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aduna-beschleunigt-globale-netzwerk-api-einfuhrung-mit-bedeutender-erweiterung-des-okosystems-auf-dem-mwc-302705769.html



