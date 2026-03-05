    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Söder

    Bundesregierung tut zu wenig für Urlauber in Nahost

    Söder - Bundesregierung tut zu wenig für Urlauber in Nahost
    BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirft der schwarz-roten Bundesregierung Versäumnisse bei der Rückholung in Nahost gestrandeter deutscher Touristen vor. "Das ist mir noch alles ein bisschen zu wenig. Das könnte noch verstärkt werden. Es sind zu wenig Maschinen im Einsatz", sagte Söder dem Sender Welt TV.

    Die Bundesregierung solle prüfen, ob sie nicht auch mit Bundeswehrmaschinen helfen könne. Der Anfang der Rückholaktion sei zäh gewesen, nun laufe sie an. "Ich finde, das noch mehr passieren kann." Die oberste Pflicht eines Staates sei es, die eigenen Bürger zu schützen und ihnen in Krisensituationen zu helfen.

    Tausende sitzen weiter fest

    "Wir sind indirekt natürlich in diesem Krieg involviert, weil unsere deutschen Urlauber betroffen sind", so Söder.

    Nach Ausbruch der Angriffe auf den Iran sind Zehntausende deutsche Touristen in Nahost gestrandet. Mittlerweile sind erste Evakuierungsflüge der Bundesregierung ausgeflogen, auch 500 Kreuzfahrtgäste sollten am Donnerstag ausreisen können. Viele sitzen jedoch weiterhin fest./swe/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
