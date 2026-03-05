BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein sehr starkes Jahr hinter sich, jedoch mit der Prognose für 2026 Befürchtungen über eine Abschwächung der Nachfrage ausgelöst, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hält die Prognose jedoch für konservativ. Angesichts der externen Unsicherheit und der Portfolio-Umstrukturierungen erwartet sie jedoch vorerst keine Erholung des Kurses./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 145,3EUR auf Tradegate (05. März 2026, 19:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



