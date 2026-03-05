JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach den Ende Februar vorgelegten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Ahmed Farman verwies auf eine Telefonkonferenz des Energiekonzerns für Analysten an diesem Donnerstag und resümierte, dass seine Einschätzung für die Aktie unverändert bleibe. Mehrere regulatorische Parameter für die 5. Regulierungsperiode der Stromnetzregulierung in Deutschland (Zeitraum 2029 bis 2033) bedürften weiterhin der Klärung./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 18,90EUR auf Tradegate (05. März 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16,70
Kursziel alt: 16,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
