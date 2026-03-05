Börsen Update USA - 05.03. - Dow Jones schwach -2,12 %

Der Dow Jones steht bei 47.710,12 PKT und verliert bisher -2,12 %.

Top-Werte: Salesforce +4,80 %, IBM +3,07 %, Chevron Corporation +1,71 %, Microsoft +1,02 %, Amazon +0,68 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,30 %, Walmart -3,95 %, Goldman Sachs Group -3,85 %, Amgen -3,67 %, Sherwin-Williams -3,30 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:57) bei 24.785,66 PKT und fällt um -1,25 %.

Top-Werte: Booking Holdings +7,89 %, Intuit +6,64 %, Atlassian Registered (A) +6,54 %, DoorDash Registered (A) +4,38 %, Zscaler +4,33 %

Flop-Werte: Lam Research -5,78 %, Seagate Technology Holdings -5,58 %, Applied Materials -5,22 %, KLA Corporation -4,56 %, IDEXX Laboratories -4,41 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.778,76 PKT und fällt um -1,30 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +18,43 %, Expedia Group +12,05 %, Booking Holdings +7,89 %, Lyondellbasell Industries +7,24 %, ServiceNow +6,72 %

Flop-Werte: Moderna -8,60 %, Comfort Systems USA -7,74 %, Corning -7,74 %, United Airlines Holdings -6,66 %, Freeport-McMoRan -5,89 %