    Moderna - Aktie stürzt ab -8,60 % - 05.03.2026

    Am 05.03.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um -8,60 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Die Moderna Aktie ist bisher um -8,60 % auf 45,48 gefallen. Das sind -4,28  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,58 %, geht es heute bei der Moderna Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +126,07 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +13,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +94,69 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,30 % geändert.

    Moderna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,42 %
    1 Monat +39,18 %
    3 Monate +126,07 %
    1 Jahr +67,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starkes Short-Interesse (~70 %) an Moderna und eine mögliche Short‑Squeeze mit hohen Cover‑Kosten (mehrere Mrd. USD). Diskutiert werden der starke Kursanstieg (~+150 % seit Dezember), Bewertung und technische Marken, die Patent‑Einigung (einmalige Zahlung ~950 Mio. USD) als Unsicherheitsbereinigung sowie erste Kaufempfehlungen und positive regulatorische Signale.

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,77 Mrd.EUR € wert.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Moderna einigt sich auf eine 950 Millionen US-Dollar-Zahlung, aber eine weitere Variable könnte 1,3 Milliarden US-Dollar kosten. Die Aktie steigt am Mittwoch um 8,5 Prozent!

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Sanofi notiert im Minus, mit -2,10 %. Novavax notiert im Minus, mit -2,21 %. BioNTech verliert -3,20 %

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    -8,06 %
    +17,53 %
    +40,47 %
    +134,05 %
    +69,37 %
    -63,51 %
    -54,55 %
    +139,08 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9



