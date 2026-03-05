DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe ein "unspektakuläres viertes Quartal" hinter sich, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Analyst für das Renovierungsgeschäft sowie die akquirierten Spezialchemie-Einheiten zuversichtlich sei, bleibe das Neubaugeschäft in Nordamerika und weiten Teilen Europas zumindest im ersten Halbjahr 2026 herausfordernd./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 76,12EUR auf Tradegate (05. März 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
