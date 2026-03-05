JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Marcus Dunford-Castro verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Finanzinvestor Advent die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior in diesem Jahr nicht übernehmen wird. Entsprechend rechnet der Analyst nun mit Druck auf den Aktienkurs des Spezialchemieunternehmens, wie er schrieb./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,01 % und einem Kurs von 15,79EUR auf Tradegate (05. März 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



