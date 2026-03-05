Roche meldet Phase-II-Erfolg für Adipositas-Wirkstoff Petrelintide
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche meldet positive Studienergebnisse für den Prüfwirkstoff Petrelintide zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas. In der Studie der Phase II mit dem Namen "Zupreme-1" erreichten Patienten nach 28 Wochen einen mittleren Gewichtsverlust von bis zu 10,7 Prozent. In der Placebogruppe waren es 1,7 Prozent, teilte Roche am Donnerstagabend mit.
Der Wirkstoff habe dabei ein günstiges Verträglichkeitsprofil gezeigt, hieß es weiter. Die Abbruchrate aufgrund unerwünschter Ereignisse sei mit 4,8 Prozent im wirksamsten Behandlungsarm praktisch identisch mit jener der Placebogruppe gewesen. Die finalen Studiendaten würden auf einem medizinischen Kongress präsentiert. Dort werde Roche auch über das Design der geplanten Phase-III-Studien informieren.
Topline-Ergebnisse der zweiten Phase-II-Studie "Zupreme-2" - bei Personen mit Adipositas und Typ-2-Diabetes - würden in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Eine Phase-II-Studie zur Kombination von Petrelintide und CT-388 soll ebenfalls 2026 gestartet werden./ra//AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,96 % und einem Kurs von 373,9 auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -7,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 261,99 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,25CHF. Von den letzten 8 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -38,56 %/+9,52 % bedeutet.
