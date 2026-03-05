Roche meldet Phase-II-Erfolg für Adipositas-Wirkstoff Petrelintide

Topline-Ergebnisse der zweiten Phase-II-Studie "Zupreme-2" - bei Personen mit Adipositas und Typ-2-Diabetes - würden in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Eine Phase-II-Studie zur Kombination von Petrelintide und CT-388 soll ebenfalls 2026 gestartet werden./ra//AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,96 % und einem Kurs von 373,9 auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -7,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 261,99 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,25CHF. Von den letzten 8 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -38,56 %/+9,52 % bedeutet.