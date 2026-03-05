BD treibt die Behandlung der Iliakalarterien in der gesamten Europäischen Union voran

FRANKLIN LAKES, New Jersey, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für den Revello Vascular Covered Stent erhalten hat, eine endovaskuläre Lösung der nächsten Generation für die Behandlung von atherosklerotischen Läsionen in den Arteriae iliacae communis und externa. Dieser Fortschritt kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die periphere Arterienerkrankung der unteren Extremitäten (PAD), zu der die Erkrankung der Iliakalarterien gehört, eine erhebliche Belastung durch Behinderungen in der alternden Bevölkerung der EU darstellt.1,2 Der Revello Vascular Covered Stent wurde entwickelt, um die Flexibilität eines selbstexpandierenden Nitinol-Stents mit der radialen Widerstandskraft zu kombinieren, die auf die Iliakalarterien zugeschnitten ist.

„Die CE-Kennzeichnung des Revello Stents ist ein bedeutender Fortschritt bei der Unterstützung von Ärzten bei der Behandlung komplexer Erkrankungen der Iliakalarterien", sagte Rima Alameddine, Worldwide President, BD Interventional - Peripheral Intervention. „Der Revello Vascular Covered Stent wurde entwickelt, um den Standard für die Revaskularisierung der Arteria iliaca zu erhöhen, das wachsende periphere vaskuläre Portfolio von BD zu erweitern und das Engagement des Unternehmens zu stärken, klinisch relevante Innovationen für Ärzte zu liefern, die komplexe PAD in der EU und den EWR-Ländern behandeln."

Der Revello Stent ist ein selbstexpandierender Stent mit einer ultradünnen Ummantelung aus expandiertem Polytetrafluorethylen, der dazu beiträgt, die Iliakalarterien offen zu halten und sich gleichzeitig der Gefäßanatomie anzupassen. Unterstützt wird dies durch die nachgiebigen Stentenden, die das Risiko einer Verletzung gesunder Gefäßabschnitte verringern sollen. Für eine präzise Platzierung ist der Stent mit röntgendichten Tantalmarkern ausgestattet, die eine klare Visualisierung unter Fluoroskopie ermöglichen - selbst bei schwieriger Anatomie.

Der Revello Stent wird über ein triaxiales Einführsystem eingebracht, das für eine kontrollierte Entfaltung und präzise Platzierung ausgelegt ist. Das System verfügt über eine atraumatische Spitze für ein sanftes Einführen, eine Stabilitätshülle für eine sanfte und präzise Implantation und ein Daumenrad, das eine intuitive Steuerung und präzise Einstellungen während der Einführung ermöglicht. Der Revello Stent ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Der Revello Stent bietet im Vergleich zu selbstexpandierenden Iliakalarterien-Stents auf dem europäischen Markt mehr Durchmesser auf einer Plattform mit geringerem Profil, was dazu beitragen kann, das Risiko von Komplikationen an der Zugangsstelle zu verringern.3 Mehrere Katheterlängenoptionen unterstützen die Vielseitigkeit des Verfahrens.