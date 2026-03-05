Huawei stellt die Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution vor und gestaltet die Sicherheit in Campusumgebungen mit KI neu

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei die Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution vor, die die Sicherheit von Campusnetzwerken im Zeitalter der KI neu gestalten soll. Huawei kündigte außerdem die erste kommerzielle Version der AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP an, die einen weiteren Meilenstein in Bezug auf Zuverlässigkeit, Leistung und mobiles Erlebnis darstellt.

Shawn Zhao, President der Campus Network Domain, der Data Communication Product Line von Huawei, sagte: „In der KI-Ära haben sich Campus- oder Unternehmensnetzwerke über die Konnektivität hinaus entwickelt und sind zum sicheren Knotenpunkt geworden, der digitale und physische Welten verbindet. Die Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution von Huawei erfüllt die Anforderungen solcher Infrastrukturen, indem sie Sicherheit für Anlagen, Konnektivität, Räume und Daten bietet."