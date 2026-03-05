    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Ölpreis, Kapitalmarkt-Zinsen steigen: So verliert Trump Iran-Krieg!

    Wenn der Ölpreis weiter steigt, steigt die Inflation weiter an, während gleichzeitig die Wirtschaft schwächer wird - ergo eine Stagflation. Was sollen die Notenbanken dann tun?

    Der Ölpreis (WTI) steigt auf 80 Dollar, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen - und wenn das so weitergeht, verliert Trump den Iran-Krieg! Nicht weil der Iran eine Chance hätte, diesen Krieg militärisch gegen die USA zu gewinnen - es reicht, den Krieg nicht schnell zu verlieren, weil die Kosten und der Schmerz für Trump, die USA insgesamt, Asien und auch Europa dadurch immer größer werden. Wenn der Ölpreis weiter steigt, steigt die Inflation weiter an, während gleichzeitig die Wirtschaft schwächer wird - ergo eine Stagflation. Was sollen die Notenbanken dann tun: die Zinsen anheben (wegen der Inflation), oder die Zinsen senken (wegen der schwächeren Wirtschaft)? Der Dax heute stark unter Druck, ebenso die Aktienmärkte in Asien..

    Hinweise aus Video:

    1. Fugmann's Trading Woche - Rabatt bis 09.03.2026 (Werbung):
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

    2. 80 Milliarden Euro Kosten für deutsche Volkswirtschaft – Szenario durch Ölpreis-Schock

     

    Das Video "Ölpreis, Kapitalmarkt-Zinsen steigen: So verliert Trump Iran-Krieg! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
