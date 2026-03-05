    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlassian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Atlassian Registered (A)

    Atlassian Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Atlassian Registered (A) Aktie bisher um +9,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Atlassian Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

    Atlassian Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Atlassian Registered (A) Aktie. Sie steigt um +9,32 % auf 72,35. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Atlassian Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,35, mit einem Plus von +9,32 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Atlassian Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -50,89 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um +18,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,79 %. Im Jahr 2026 gab es für Atlassian Registered (A) bisher ein Minus von -52,05 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,12 % geändert.

    Atlassian Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,39 %
    1 Monat -25,79 %
    3 Monate -50,89 %
    1 Jahr -74,36 %

    Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

    Es gibt 170 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,31 Mrd.EUR € wert.

    Atlassian Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Atlassian Registered (A)

    +7,56 %
    +18,51 %
    -25,52 %
    -50,61 %
    -74,19 %
    -60,08 %
    -70,04 %
    ISIN:US0494681010WKN:A3DUN5



