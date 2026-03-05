Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Salesforce
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 1
Performance 1M: +4,43 %
wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Salesforce-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt. Fundamentale Signale positiv: Umsatz +10% auf 41,5 Mrd USD; Nettogewinn +27% auf 11,97 Mrd; EPS 12,52 USD; FCF +16% auf 14,4 Mrd. Buyback 50 Mrd USD; Dividende 0,44 USD. RSI überverkauft deutet Bodenbildung. KI-Geschäft (Agentforce/Data 360) wächst stark. 14‑Tage-Performance nicht eindeutig; nachbörslich ca. -5% in einer Meldung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 2
Performance 1M: -3,66 %
Caterpillar
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 3
Performance 1M: +7,65 %
IBM
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 4
Performance 1M: -12,21 %
Merck & Co
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 5
Performance 1M: +3,92 %
Amgen
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 6
Performance 1M: +5,26 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 7
Performance 1M: -8,02 %
Walmart
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 8
Performance 1M: +1,35 %
3M
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 9
Performance 1M: -3,59 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 10
Performance 1M: +5,56 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 11
Performance 1M: +6,17 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 12
Performance 1M: +2,55 %
Boeing
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 13
Performance 1M: -5,55 %
