Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +8,30 %
Platz 1
Performance 1M: -25,79 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +8,27 %
Platz 2
Performance 1M: +2,28 %
Intuit
Tagesperformance: +6,86 %
Platz 3
Performance 1M: +9,39 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 4
Performance 1M: +34,68 %
Shopify
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 5
Performance 1M: +15,16 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 6
Performance 1M: +1,77 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 7
Performance 1M: +4,90 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 8
Performance 1M: +21,47 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 9
Performance 1M: +5,39 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 10
Performance 1M: +3,49 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 11
Performance 1M: +18,85 %
Analog Devices
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 12
Performance 1M: +7,83 %
Adobe
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 13
Performance 1M: +3,47 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 14
Performance 1M: -7,41 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 15
Performance 1M: +12,96 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 16
Performance 1M: +22,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Die BTC-Strategie wird als fundamentaler Treiber gesehen; Beitrag 2 meldet den Kauf von über 3000 BTC in der letzten Woche. Beitraege 9/10 erläutern den mnav-Ansatz als Kaufbasis. Auf der anderen Seite gibt es vorsichtige, krisenbezogene Vorhersagen (Montag rot, Iran-Konflikt). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 17
Performance 1M: -7,00 %
CSX
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 18
Performance 1M: +8,59 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 19
Performance 1M: -3,54 %
Amgen
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 20
Performance 1M: +5,26 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 21
Performance 1M: -9,57 %
Insmed
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 22
Performance 1M: -0,39 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 23
Performance 1M: -12,72 %
Paychex
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 24
Performance 1M: -0,95 %
Ferrovial
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 25
Performance 1M: +3,73 %
Walmart
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 26
Performance 1M: +1,35 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 27
Performance 1M: -6,14 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 28
Performance 1M: +30,92 %
Zscaler
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 29
Performance 1M: -14,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
WallstreetONLINE-Forum: gemischte Stimmung zu Zscaler. Nachbörslich fast -10% (Beitrag 1) treibt Abwärtsdruck, trotz Q2-Beat (EPS 1,01 USD; Umsatz 815,8 Mio USD vs 798,3 Mio). Höhere interne Ausgaben und hohe Erwartungen (Beiträge 3, 7) nähren Skepsis gegenüber Kosten/Margen. Insgesamt kurslastige Signale; Kursentwicklung der letzten 14 Tage überwiegend negativ.
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 30
Performance 1M: +3,63 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 31
Performance 1M: +4,44 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 32
Performance 1M: -11,73 %
Fastenal
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 33
Performance 1M: +3,22 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 34
Performance 1M: +10,73 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 35
Performance 1M: -5,72 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 36
Performance 1M: +6,28 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 37
Performance 1M: +5,56 %
Cintas
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 38
Performance 1M: +10,59 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 39
Performance 1M: -7,76 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 40
Performance 1M: -3,02 %
