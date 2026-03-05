Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +19,61 %
Platz 1
Performance 1M: +22,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das Anleger-Sentiment bei wallstreetONLINE zu The Trade Desk ist gemischt, tendenziell vorsichtig optimistisch. Positiv wirkt der 6-Millionen-Aktienkauf von CEO Jeff Green (~$151 Mio) als Vertrauenssignal; OpenAI-Partnerschaften und ein Umsatzziel von 3 Mrd. auf 10 Mrd. USD pro Jahr werden als Wachstumschance gesehen, besonders Retail Media und KI-gesteuerte Entscheidungsfindung. Skepsis bleibt wegen moderatem Ausblick. 14-Tage-Performance unbekannt.
Expedia Group
Tagesperformance: +13,58 %
Platz 2
Performance 1M: +7,90 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +8,37 %
Platz 3
Performance 1M: +2,28 %
Corning
Tagesperformance: -6,89 %
Platz 4
Performance 1M: +32,14 %
ServiceNow
Tagesperformance: +6,83 %
Platz 5
Performance 1M: +11,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Beurteilung des Anleger-Sentiments im wallstreetONLINE-Forum: Der Kurs rutschte von über 180 auf unter 100; Erholungshoffnungen entstehen durch KI-Strategie/Nvidia-Allianz/Now Assist und einen 5 Mrd. Aktienrückkauf. Technisch gilt 120 als Schlüsselzone, 130 als Breakout; Ziel um 180 USD. Erwartet wird eine Rally Richtung ca. 125–130; zuletzt knapp unter 100. 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Moderna
Tagesperformance: -6,69 %
Platz 6
Performance 1M: +39,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Im wallstreetONLINE-Forum ist Moderna aktuell gemischt bewertet. Nachbörslich ca. +10% durch die Patent-Einigung; Kurs rund 56,7 USD, YTD ca. +92–95%. Sehr hohes Short-Interesse (ca. 70%) treibt Spekulation auf Short-Squeeze. Gap-Diskussionen: möglicher Schluss des Gaps bei 100$ oder Abwärtsrisiko auf ca. 50$. Liquidität/Cash-Burn bleiben Sorgenpunkte; SeekingAlpha setzt dennoch Buy.
Intuit
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 7
Performance 1M: +9,39 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 8
Performance 1M: +21,40 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 9
Performance 1M: -14,83 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 10
Performance 1M: +24,90 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 11
Performance 1M: -5,85 %
Kroger
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 12
Performance 1M: +9,40 %
Philip Morris International
Tagesperformance: -5,35 %
Platz 13
Performance 1M: -5,05 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 14
Performance 1M: -9,71 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 15
Performance 1M: -13,99 %
PPG Industries
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 16
Performance 1M: -10,19 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 17
Performance 1M: +7,28 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 18
Performance 1M: +34,68 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 19
Performance 1M: +37,57 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 20
Performance 1M: +4,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Salesforce-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt. Fundamentale Signale positiv: Umsatz +10% auf 41,5 Mrd USD; Nettogewinn +27% auf 11,97 Mrd; EPS 12,52 USD; FCF +16% auf 14,4 Mrd. Buyback 50 Mrd USD; Dividende 0,44 USD. RSI überverkauft deutet Bodenbildung. KI-Geschäft (Agentforce/Data 360) wächst stark. 14‑Tage-Performance nicht eindeutig; nachbörslich ca. -5% in einer Meldung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 21
Performance 1M: -6,15 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 22
Performance 1M: +20,88 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 23
Performance 1M: +1,77 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 24
Performance 1M: +4,90 %
McKesson
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 25
Performance 1M: +18,31 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 26
Performance 1M: +5,39 %
Deere
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 27
Performance 1M: +10,47 %
Masco
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 28
Performance 1M: -6,99 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 29
Performance 1M: -3,66 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 30
Performance 1M: -14,90 %
Tapestry
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 31
Performance 1M: +21,53 %
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 32
Performance 1M: -5,52 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 33
Performance 1M: +3,49 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 34
Performance 1M: -18,08 %
Dow
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 35
Performance 1M: +8,74 %
IBM
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 36
Performance 1M: -12,21 %
Adobe
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 37
Performance 1M: +3,47 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 38
Performance 1M: -11,20 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 39
Performance 1M: -7,41 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 40
Performance 1M: +16,47 %
