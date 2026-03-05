    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israels Militärchef kündigt nächste Phase im Iran-Krieg an

    Israels Militärchef kündigt nächste Phase im Iran-Krieg an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel geht bei seinen Angriffen im Iran Armeeangaben zufolge in eine nächste Phase über. "In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen", sagte Israels Generalstabschef Ejal Zamir Militärangaben zufolge. Seit Samstagmorgen habe Israels Luftwaffe in der nun abgeschlossenen "Überraschungsangriffsphase" rund 2.500 Angriffe im Iran ausgeführt, die Lufthoheit erlangt und mehr als 60 Prozent der Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen zerstört.

    Laut der israelischen Armee sollen Hunderte dieser Vorrichtungen getroffen worden sein. Dies rette in Israel Leben, erklärte Zamir weiter. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt, warnte der israelische Militärchef zugleich. "Jede Rakete ist tödlich und stellt eine Gefahr dar." In Israel heulten am Donnerstag nach iranischem Raketenbeschuss wieder mehrfach die Warnsirenen.

    Israels Armee teilte derweil am Abend mit, sie habe erneut mehrere Angehörige der iranischen Führung bei Angriffen im Iran getötet. Israels Generalstabschef sagte weiterhin, Ziel des Kriegs sei es, Israels Existenz und Zukunft zu sichern. Zamir kündigte für den künftigen Einsatz im Iran nicht näher benannte "weitere Überraschungen" an.

    Bei den israelischen und US-Luftangriffen wurde unter anderem Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Seit Samstag sollen im Land insgesamt bereits mehr als 1.200 Menschen ums Leben gekommen sein, wie iranische Medien unter Berufung auf eine staatliche Stiftung berichteten. Auch bei iranischen Gegenschlägen auf mehrere Länder in der Region gab es Tote./cir/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
