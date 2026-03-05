Rheinmetall - Aktie verliert deutlich -5,28 % - 05.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,28 % verliert die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,49 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Obwohl die Rheinmetall Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,39 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,92 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +4,16 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,80 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,98 % 1 Monat -2,92 % 3 Monate +6,39 % 1 Jahr +36,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und fundamentale Perspektiven von Rheinmetall. Es geht um volatile Kursverläufe, kurzfristige Zielmarken (z. B. 1480) und vorsichtige Kaufempfehlungen. Zusätzlich werden neue Geschäftsentwicklungen (DOK-ING, Joint Ventures/Kooperationen mit Lockheed/Raytheon) sowie wachsende Verteidigungsnachfrage durch geopolitische Spannungen als Treiber für Umsatz und Gewinn diskutiert — allerdings bleibt die Bewertung umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,57 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen: Sowohl in Deutschland als auch an der Wall Street geraten Leitindizes und vor allem Nebenwerte spürbar unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 05.03.2026 im DAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,06 %. Thales notiert im Minus, mit -7,08 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,44 %. Lockheed Martin verliert -1,03 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,92 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.