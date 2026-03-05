Neolix RoboVans nach erfolgreichem Pilotprojekt von IKEA China übernommen

Die Ingka-Gruppe, der größte IKEA-Franchisenehmer, bestätigte, dass die Lösung nach dem erfolgreichen Test nun dauerhaft bei IKEA Hefei eingeführt wird. Während des Pilotprojekts transportierten Neolix-Fahrzeuge Kundenbestellungen von einem externen Lager zur Selbstabholung in die Filiale und unterstützten gleichzeitig den Nachschub in der Filiale. Seit Beginn des Programms haben die Neolix-Fahrzeuge fast 75.600 Kilometer autonomes Fahren absolviert.

HEFEI, China, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Neolix autonome Fahrzeuge wurden von IKEA China im Anschluss an ein Pilotprojekt in der Provinz Anhui übernommen, das die durchschnittlichen Wartezeiten für Kunden um zwei Drittel reduzierte und damit das Kundenerlebnis verbesserte und gleichzeitig einen effizienteren Arbeitsplatz für die Mitarbeiter schuf.

Der Nutzen war unmittelbar. Nach Angaben der Ingka-Gruppe sank die durchschnittliche Wartezeit für Selbstabholer-Bestellungen von sechs auf nur zwei Stunden, wodurch sich die Kundenerfahrung und -zufriedenheit insgesamt drastisch verbesserte. Für das Unternehmen konnten die Transportkosten zwischen den IKEA-Betriebseinheiten um mehr als 50 % gesenkt werden, was ein potenziell kosteneffizientes Modell für kleinere Einrichtungshäuser oder zukünftige Formate darstellt.

Der Einsatz veranschaulicht, wie die autonome Zustellung allmählich von Pilotprojekten in den Alltagsbetrieb übergeht. Für große Einzelhändler bietet die Technologie eine Möglichkeit, die Effizienz der Auftragsabwicklung zu verbessern und gleichzeitig die Logistikkosten zu senken.

Bei den für das Projekt eingesetzten Fahrzeugen handelt es sich um Neolix X6-Modelle mit einem Ladevolumen von 6 m³ und einer Nutzlast von mehr als 1 t. Sie verfügen über die Fähigkeit zum autonomen Fahren der Stufe 4, d. h. sie können alle Fahraufgaben in bestimmten Umgebungen ohne menschliches Eingreifen ausführen und werden dabei aus Sicherheitsgründen fernüberwacht. Das System ist so konzipiert, dass es in komplexen Umgebungen wie Regen, Nebel, Schnee, unbefestigten Straßen, engen Wegen und dichtem Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr zuverlässig funktioniert.

Basierend auf den Daten und Erkenntnissen aus dem Test, so die Ingka-Gruppe, evaluiert IKEA, welche Märkte von einer autonomen Logistik profitieren würden, wenn die Gesetzgebung und die Infrastruktur günstig sind. In China prüft IKEA auch Pilotprogramme für autonome Lieferungen direkt an die Kunden.

Das in Peking gegründete Unternehmen Neolix ist auf autonome L4-Lieferfahrzeuge spezialisiert und hat seine Technologie bereits in mehr als 300 Städten in 15 Ländern eingesetzt. Die Fahrzeuge des Unternehmens werden in verschiedenen Logistikbereichen eingesetzt, unter anderem im Einzelhandel, wo sie Kunden wie IKEA sowie große Einzelhandelsketten wie uSmile der China National Petroleum Corporation (CNPC), Zhongbai Lawson und Meiyijia beliefern, was zeigt, dass autonome Liefersysteme zunehmend Teil der alltäglichen Lieferketten im Einzelhandel werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926840/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neolix-robovans-nach-erfolgreichem-pilotprojekt-von-ikea-china-ubernommen-302706014.html