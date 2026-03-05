JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass sich der Essenslieferant eine syndizierte Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar sichern und davon unter anderem eine ausstehende Wandelanleihe zurückzahlen wolle. Die Transaktion verlängert laut Diebel die Laufzeiten, erhöht die Bruttoliquidität und reduziert das kurzfristige Refinanzierungsrisiko, was er positiv bewertet. Einen Dämpfer sieht er jedoch durch die erhöhte Unsicherheit bezüglich nicht-operativer Mittelzuflüsse und durch kurzfristigen Gegenwind beim freien Cashflow./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 18,33EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



