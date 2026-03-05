    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Huawei bringt seine KI-Datenplattform auf den Markt, um die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen

    BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei AI DC Innovation Forum auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei seine KI-Datenplattform vor, die entwickelt wurde, um die wichtigsten Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten zu bewältigen und die Datenbasis für die digitale und intelligente Transformation von Unternehmen zu stärken.

    KI-Agenten stehen nun im Mittelpunkt der Transformation. Doch trotz der Verfügbarkeit riesiger Datenmengen haben Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten, KI-Agenten in großem Maßstab einzusetzen, da sie mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sind, darunter verzögerter Wissenserwerb und geringe Genauigkeit beim Abruf von Wissen, ineffiziente Schlussfolgerungen in Szenarien mit langen Sequenzen und mehrstufigen Interaktionen sowie fehlendes Aufgaben-Gedächtnis und mangelnde Erfahrungsakkumulation. Aufgrund dieser Lücken bleiben die meisten KI-Agenten auf die Demonstrationsphase beschränkt und sind noch lange nicht bereit für den Einsatz in Unternehmensanwendungen auf Produktionsebene.

    Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform

    Als direkte Antwort auf diese gemeinsamen Herausforderungen stellte Xie Liming, Präsident des Bereichs Flash-Speicher der Huawei-Produktlinie für Datenspeicherung, die KI-Datenplattform vor. Sie integriert die Wissensdatenbank, den KV-Cache und die Speicherbank und wird von UCM koordiniert. Diese Plattform ermöglicht es KI-Agenten in Unternehmen, über Demonstrationszwecke hinauszugehen und zu echten Produktionswerkzeugen zu werden.

    • Wissensgenerierung und -abruf mit hochpräzisem multimodalen Wissensabruf in Echtzeit für Agenten
      Diese Technologie nutzt Wissensdatenbanken, um Änderungen an Quelldaten kontinuierlich zu erkennen und Rohdaten nahezu in Echtzeit in Wissen umzuwandeln. Sie wandelt multimodale Daten durch multimodales verlustfreies Parsing und Token-Level-Kodierung in hochpräzises Wissen um, mit einer Abrufgenauigkeit von über 95 %.
    • KV-Cache zur Inferenzbeschleunigung, wobei historische Speicherdaten verwendet werden, um die Inferenz-Effizienz von Agenten zu verbessern
      Die intelligente Tiering- und Verwaltung des KV-Caches reduziert wiederholte Berechnungen während der Inferenz erheblich, was zu einer geringeren Inferenz-Latenz, einem verbesserten Inferenz-Durchsatz und einer besseren Benutzererfahrung führt und eine starke Leistungsunterstützung für lange Sequenzen und komplexe Agenten-Inferenzen bietet.
    • Speicherextraktion und -abruf mit personalisiertem und kontinuierlich zusammengefasstem Speicher für Agenten
      Diese Technologie nutzt Speicherbänke, um während der Interaktion mit KI-Agenten Arbeitsgedächtnis und Erfahrungsgedächtnis zu sammeln. Sie unterstützt Memory Backtracking und kollaboratives Lernen mehrerer Agenten, um die Inferenzgenauigkeit und -effizienz kontinuierlich zu optimieren und Modelle mit der Nutzung intelligenter zu machen.

    Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei seine Investitionen in die KI-Dateninfrastruktur verstärken, die Transformation der Industrie durch kontinuierliche Innovation vorantreiben und mit globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine breitere Einführung von KI in mehr Bereichen zu fördern und das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926169/Xie_Liming_President_Flash_Storage_Domain_Huawei_Data_Storage_Product.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-seine-ki-datenplattform-auf-den-markt-um-die-einfuhrung-von-ki-in-unternehmen-zu-beschleunigen-302706048.html





    Huawei bringt seine KI-Datenplattform auf den Markt, um die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ - Auf dem Huawei AI DC Innovation Forum auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei seine KI-Datenplattform vor, die entwickelt wurde, um die wichtigsten Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten …
