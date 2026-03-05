Huawei bringt seine KI-Datenplattform auf den Markt, um die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei AI DC Innovation Forum auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei seine KI-Datenplattform vor, die entwickelt wurde, um die wichtigsten Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten zu bewältigen und die Datenbasis für die digitale und intelligente Transformation von Unternehmen zu stärken.

KI-Agenten stehen nun im Mittelpunkt der Transformation. Doch trotz der Verfügbarkeit riesiger Datenmengen haben Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten, KI-Agenten in großem Maßstab einzusetzen, da sie mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sind, darunter verzögerter Wissenserwerb und geringe Genauigkeit beim Abruf von Wissen, ineffiziente Schlussfolgerungen in Szenarien mit langen Sequenzen und mehrstufigen Interaktionen sowie fehlendes Aufgaben-Gedächtnis und mangelnde Erfahrungsakkumulation. Aufgrund dieser Lücken bleiben die meisten KI-Agenten auf die Demonstrationsphase beschränkt und sind noch lange nicht bereit für den Einsatz in Unternehmensanwendungen auf Produktionsebene.