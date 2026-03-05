    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPagSeguro Digital Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu PagSeguro Digital Registered (A)
    PagBank erreicht 34 Millionen Kunden und meldet einen wiederkehrenden Gewinn von 678 Millionen R$, mit einem ROAE von 18,4 % im 4Q25

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Digital Bank verzeichnet 40,7 Milliarden R$ an Einlagen und 49,7 Milliarden R$ an erweiterten Krediten.

    SÃO PAULO, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine der größten digitalen Banken in Brasilien und ein Experte für Brasilianer, berichtet über die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 (4Q25).

    Die Ergebnisse des Berichtszeitraums zeugen von einer soliden Leistung und einer operativen Beschleunigung, die die Disziplin bei der Ausführung und der Stärkung des Geschäfts widerspiegeln.

    Nachdem die schwierigste Phase des Konjunkturzyklus überwunden wurde, zeigen die Zahlen trotz der hohen Finanzkosten und der geringeren Wirtschaftstätigkeit eine Erholung, die auf ein günstigeres Szenario für die nächsten Perioden der PagBank hinweist.

    „Wir sind mit Zuversicht in das Jahr 2026 gestartet und haben dabei unsere operative und finanzielle Disziplin beibehalten. Das makroökonomische Umfeld ist nach wie vor schwierig, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Zinssätze und das Niveau der Wirtschaftstätigkeit. Die erwartete Senkung des Leitzinses, der sich derzeit auf einem sehr hohen Niveau befindet, kann dazu beitragen, den finanziellen Aufwand im Laufe des Jahres zu verringern, wenn auch nur schrittweise. Wir glauben, dass der Wettbewerb stark bleiben wird, gleichzeitig aber auch rational, basierend auf dem Wertversprechen, der Produktqualität und der Kundenbeziehung – und nicht nur auf dem Preis", sagt Gustavo Sechin, CFO der PagBank.

    Im 4Q25 erreichten die wiederkehrenden Nettoeinnahmen 678 Millionen R$, während die Nettoeinnahmen im Jahresvergleich um 12,4 % auf 3,5 Milliarden R$ stiegen, angetrieben durch ein starkes Wachstum im Bankgeschäft, Verbesserungen im Zahlungsverkehr in diesem Quartal und den größeren Anteil an Finanzdienstleistungseinnahmen, die höhere Margen aufweisen.

    Die Einlagen beliefen sich auf 40,7 Milliarden R$ (+12,6 im Jahresvergleich und +3,1 % im Quartalsvergleich), was die kontinuierliche Erweiterung der Kundenbasis – derzeit 34 Millionen – und die institutionelle Solidität der PagBank widerspiegelt. Das Unternehmen hat von den drei führenden globalen Risiko-Rating-Agenturen auf nationaler Ebene die Höchstnote AAA erhalten, was das Vertrauen des Marktes in die Mittelbeschaffungsinstrumente der PagBank erhöht.

