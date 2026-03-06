Dieser Small Cap steigt nun in den SDAX auf

Am Mittwoch Abend hat die Deutsche Börse es offiziell bekanntgegeben: Die init innovation in traffic systems SE steigt zum 23. März in den SDAX auf!

Für mich als Small & Micro Cap Investor ist das einer dieser Momente, die zeigen, warum sich tiefgehende Analyse und Geduld im Nebenwerte-Bereich lohnen. Ich begleite das Unternehmen bereits seit 2018. Im Juni 2019 war ich das erste Mal im Rahmen des Kapitalmarkttages vor Ort in Karlsruhe. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die beeindruckende Reise der letzten Jahre:

Rückblick 2018:

▶️ Aktienkurs: ca. 18€

▶️ Marktkapitalisierung: ca. 180 Mio. €

▶️ Umsatz: ca. 136 Mio. €

▶️ EBIT: ca. 6,4 Mio. €

Heute (Status Quo):

◾ Aktienkurs: 45,50€

◾ Marktkapitalisierung: ca. 450 Mio. €

◾ Prognose 2025: Umsatz 340-370 Mio. €, EBIT 32-35 Mio. €

◾ Trend 2026: Es ist von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung auszugehen.

𝗪𝗮𝘀 𝘀𝘁𝗲𝗰𝗸𝘁 𝗵𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲𝗺 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴?In meinen Augen ist es vor allem die Kontinuität. init ist bis heute familiengeführt. Die Familie Greschner hält ca. 43% der Anteile, und Firmengründer Dr. Gottfried Greschner prägt das Unternehmen nach wie vor aktiv als CEO.

Hier zeigt sich „Skin in the Game“. Es wird nicht in Quartalsberichten gedacht, sondern auf Sicht von 5-10 Jahren. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum und technologischem Vorsprung im Bereich Telematik für den ÖPNV – ein absoluter Zukunftsmarkt.

𝗪𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗱𝗲𝘂𝘁𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗗𝗔𝗫-𝗔𝘂𝗳𝘀𝘁𝗶𝗲𝗴?

Mit der Aufnahme in den Index rückt init nun verstärkt ins Blickfeld institutioneller Investoren und Analysten. Die Sichtbarkeit und Liquidität der Aktie werden voraussichtlich deutlich zunehmen. Es ist der verdiente Lohn für eine konsequente unternehmerische Leistung.

