AnnJi hebt das Patienten- und Familienforum hervor und stellt den wissenschaftlichen Fortschritt von AJ201 auf der KDA-Konferenz 2026 vor

TAIPEH, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- AnnJi Pharmaceutical Co., Ltd. (AnnJi, TWSE: 7754) hat seine Teilnahme an der internationalen Patienten- und Wissenschaftskonferenz 2026 angekündigt, die von der Kennedy's Disease Association (KDA) veranstaltet wird. Die Konferenz, die vom 27. Februar bis zum 2. März stattfand, war ein erstklassiges Forum, das Patienten mit spinaler und bulbärer Muskelatrophie (SBMA), Betreuer, Kliniker und führende Forscher zusammenbrachte, um Fortschritte in der Krankheitsforschung, der therapeutischen Entwicklung und der klinischen Versorgung zu diskutieren.

Aufbauend auf der kürzlichen Fast Track Designation für AJ201 (Rosolutamid) seitens der US-amerikanischen FDA und den ermutigenden klinischen Ergebnissen der Phase 2 präsentierte AnnJi zwei wissenschaftliche Abstracts, die translationale transkriptomische Erkenntnisse bis hin zur mit Spannung erwarteten Phase-3-Studie umfassen. Diese Präsentationen unterstrichen den multimodalen Wirkmechanismus von AJ201 und sein Potenzial als First-in-Class-Therapie im Rahmen der strategischen Roadmap von AnnJi, die den Weg für eine globale Phase-3-Studie ebnet.

Wissenschaftliche Highlights und Abstract-Präsentationen zu AJ201 während der KDA-Konferenz

Transkriptomische Einblicke: Die Forschung mit dem Titel „Transcriptomic Evidence of AJ201 Target Engagement and Biological Response in SBMA Muscle" (Transkriptomischer Nachweis von AJ201 Target Engagement und biologischer Reaktion im SBMA-Muskel) nutzte RNA-seq, um zu zeigen, dass AJ201 den Nrf2-Antioxidations-Signalweg einschaltet. Die Daten bestätigten, dass die Behandlung mehrere biologische Achsen und nicht nur einen einzigen Signalweg moduliert, was die arzneimittelspezifische biologische Wirkung von AJ201 unterstreicht.

Die Forschung mit dem Titel nutzte RNA-seq, um zu zeigen, dass AJ201 den Nrf2-Antioxidations-Signalweg einschaltet. Die Daten bestätigten, dass die Behandlung mehrere biologische Achsen und nicht nur einen einzigen Signalweg moduliert, was die arzneimittelspezifische biologische Wirkung von AJ201 unterstreicht. Phase-3-Studienentwurf: AnnJi hat das vorläufige Design seiner globalen, multizentrischen Phase-3-Studie vorgestellt. Diese vorgeschlagene randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie soll die Wirksamkeit und Sicherheit von AJ201 bei ambulanten Personen mit symptomatischer SBMA untersuchen. Die Studie ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer möglichen weltweiten Zulassung und soll den therapeutischen Nutzen von AJ201 in dieser unterversorgten Patientengruppe weiter validieren.

Darüber hinaus leitete Dr. Christopher Grunseich, MD, der leitende Prüfarzt der Studie, einen Vortrag mit dem Titel „Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit in einer klinischen Phase 1/2a-Studie zu AJ201 bei spinaler und bulbärer Muskelatrophie nachgewiesen". Während der Präsentation teilte er Daten mit, die das günstige Sicherheitsprofil von AJ201, frühe Signale der Wirksamkeit, die in der Phase-2-Studie beobachtet wurden, und wichtige Updates zum gesamten klinischen Entwicklungsprogramm hervorheben.